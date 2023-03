Rallye du Mexique : Pilouis Loubet 8e de la Power Stage

Contraint à l'abandon dès la troisième spéciale vendredi après avoir heurté un caillou dans une corde, le pensionnaire du Team M Sport était quand même au départ samedi matin avant de partir, de nouveau, à la faute dans l'ES17 Derramadero où il endommageait l'arrière de la Puma.

Malgré cela Pilouis Loubet était au départ tout à l'heure de la quatrième et dernière journée ce dimanche. Un baisser de rideau où il parvenait, quand même à accrocher la 8e place dans la Power Stage El Brinco (9,59 kilomètres).





Loubet se situait à 12''2 de Sabastien Ogier (Toyota) qui s'imposait en 5'14''8 devançant Ott Tanäk (Ford) à 2''1 et Thierry Neuville (Hyundai) à 2''3.

Le Français Sébastien Ogier remportait, d'ailleurs, le rallye du Mexique devant Thierry Neuville (Hyundai) à 27''5 et Elfyn Evans (Toyota) à 27''9.

Une troisième étape à oublier au plus vite pour Loubet qui on l'espère vivra des jours meilleurs.