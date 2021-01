Rallye de Monte-Carlo : Loubet termine à la 16e place

Pour cette dernière journée quatre spéciales étaient à effectuer. En fait, deux tronçons Puget Théniers - La Penne et Briançonnet - Entrevaux que les équipages devaient parcourir deux fois.

Le Porto-Vecchiais débutait la 12e spéciale Puget Théniers - La Penne, où les parties verglacées étaient nombreuses. La Hyundai terminait à la 13 place à l'issue d'un parcours très glissant. Une adhérence à la limite qui se répétait lors du tronçon chronométré suivant Briançonnet - Entrevaux, où Loubet s'octroyait une très belle quatrième place à 8 secondes 2 du vainqueur Thierry Neuville mais à seulement 2 secondes 4 du troisième Sébastien Ogier

Dans les deux dernières spéciales du rallye, Loubet devait se contenter de la 20e pour le second passage dans Puget Théniers , avant de passer très près de la correctionnelle dans la Power Stage Briançonnet - Entrevaux, Une sortie de route sans conséquence le faisait rétrograder à la 30e place dans cette ES.Au terme de ce 89e Monte-Carlo le Porto-Vecchiais décroche une 16e place au classement général final d'un rallye remporté par Sébastien Ogier (Toyota) devant Elfyn Evans (Toyota) et Thierry Neuville (Hyundai).Bien entendu ce classement ne correspond pas aux ambitions du pilote du Team 2C Compétition qui s'attendait à une épreuve difficile, mais qui a surtout beaucoup appris selon ses propres dires."Avec Vincent Landais , nous étions venus pour apprendre. On repart de Monaco avec de l’expérience plein les valises. Nous avons fait des erreurs mais pour une première fois ici, qui plus est dans ces conditions et avec une WRC, il y a énormément de positif à en tirer comme nos 2e et 4e temps absolus hier et aujourd’hui, ou encore l’écart au kilomètre avec les leaders dans la plupart des spéciales. Un grand merci à tout le Team pour le travail entrepris en amont et durant le le rallye".