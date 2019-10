Rallye de Catalogne : Pierre-Louis Loubet sur la bonne voie

Dans ce cas, et si Guerra terminait au-delà de la cinquième place, le pilote de la Skoda serait sacré champion du Monde à l'issue de ce rallye.

C'est dire l'importance de la manche espagnole.

Au menu de cette première journée figurait six épreuves spéciales. L

ors de la première ES (Gandesa 7 km) Loubet terminait 17e au scratch en 4'30. Dans la spéciale suivante Horta (19 km) il signait le 13e temps (10'46). Dans la longue de la journée, La Fatarella avec ses 39 kilomètres Loubet se classait en 13e position avec un chrono en 27'28.

Déjà l'écart s'était creusé avec Guerra. La suite de cette première étape du rallye était constituée par un deuxième passage dans ces mêmes tronçons chronométrés.

Le verdict tombait au fil des spéciales, Pierre-Louis Loubet améliorait, à chaque fois, ses temps initiaux. Tant et si bien qu'à la fin de cette première journée, il occupe la 11e place d'un rallye de Catalogne mené par Sébastien Loeb.

Au niveau du WRC2 l'opération était, tout aussi, rentable.

Le pilote de la Skoda est leader avec un peu plus d'une seconde sur Camilli (C3) et 22 sur Veiby (Polo). Quant à Benito Guerra il navigue en 12e position

Ce samedi, la journée s'annonce costaude avec sept spéciales au programme.