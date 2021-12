Rafales à 162km/h au Cap Corse : le coup de colère d’Eole

Les plus fortes rafales ont été enregistrées cette nuit vers 1h du matin : 162 km/h dans le Cap Corse à Cagnano avec un vent moyen de 94 km/h.

Non loin de là, à Sisco le Libecciiu a atteint 109 km/h en vent moyen et 162 en rafales. Ersa n’a pas été en reste avec 77 à 130 km/h.





La ville de Bastia a été balayée par un vent de 50 à 85 km/h, 73 à 130 à L’Ile Rousse, 40 à 65 à Calvi, 50 à 105 à Figari, 60 à 80 à Porto Vecchio, 60 à 90 à Bonifacio, 30 à 60 à Sartène, 30 à 90 à Corte.



Ce vent devrait faiblir en matinée de mercredi, se limitant dans l’après-midi aux extrémités de l’île, à la Balagne et en montagne. Il tombera définitivement en milieu de nuit prochaine.