RT12 Bastia–Furiani : ouverture partielle attendue à l’été 2026

Engagé dès 2005, le projet prévoit la création d’une route bidirectionnelle de 4,8 kilomètres, parallèle à la RT11. Elle reliera Furiani, au niveau de l’échangeur des Collines, à Bastia, à l’interface de l’ex-RD264 et de l’avenue du Macchione. Après un premier tronçon mis en service en 2010, l’objectif initial de délestage a été maintenu malgré les contraintes techniques du chantier.





Selon les études de trafic, la RT12 devrait accueillir environ 12 000 véhicules par jour, permettant de retirer près de 9 000 véhicules quotidiens de la RT11 et jusqu’à 4 000 de l’ancienne route impériale.





La nouvelle voie comptera plusieurs giratoires, seuls points d’accès à l’itinéraire, afin de garantir la fluidité et la sécurité de la circulation. Le trafic de poids lourds y restera limité, la majorité continuant d’emprunter la RT11. Le projet comprend également la réalisation d’ouvrages d’art, de protections antibruit en zone urbanisée et d’un tunnel couvert de 200 mètres sous la route du village de Furiani, destiné à protéger un secteur densément habité.





À ce stade, deux sections de la RT12 sont déjà ouvertes à la circulation. Un ouvrage d’art majeur est achevé sur le secteur sud de Furiani et la quasi-totalité des réseaux d’eau potable et d’assainissement a été déplacée pour permettre la poursuite du chantier.



La mise en service du nouveau giratoire situé à l’entrée sud de Bastia, reliant l’ex-RD264 à l’avenue du Macchione, est prévue entre fin juin et début juillet 2026. Les travaux se poursuivront ensuite à Furiani, avec une nouvelle section attendue fin 2027. L’ensemble du chantier doit s’échelonner jusqu’en 2030, en lien avec les autres grands projets d’aménagement de l’aire bastiaise, dont le futur centre hospitalier.