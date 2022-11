RMM : la Grèce enflamme Borgo avant la clôture de ce samedi soir

Créé en 2001, l’ensemble Parthenon compte aujourd’hui 80 membres animés par la même passion : l’art de la danse grecque.

Son répertoire musical s’étend à toutes les régions de la Grèce, en passant par l’Asie Mineure pour aller jusqu’au Pont-Euxin.

Reconnu pour la qualité et l’authenticité de ses spectacles, il se produit régulièrement en France, en Grèce mais aussi à l’étranger : Allemagne, Italie, Belgique, Hongrie, Serbie, Chicago, Chypre, Las Vegas, Russie, Suisse, Dubaï….I

l a également à son actif des représentations de ses propres créations sur diverses scènes parisiennes telles que l’Unesco, le théâtre du Gymnase, le théâtre de l’Ouest parisien à Boulogne. Plusieurs de ses membres ont fait de la musique leur vocation et l’orchestre compte actuellement des musiciens de grande renommée dans le monde de la musique traditionnelle grecque.

Puisant son inspiration dans les danses traditionnelles, il les revisite avec des chorégraphies originales et innovantes, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

La formation présente à ces RMM était composée de 8 musiciens et 12 danseurs dirigés par Dimitri Siassiaridis que CNI a rencontré lors des répétitions.







Ce samedi soir, soirée de clôture avec selon une tradition bien établie, 2 parties : D’abord, les différents groupes de musiciens invités vont se succéder sur scène pour donner au public un aperçu de la musique de leur pays ou du répertoire classique de leur choix, en compagnie d’artistes et de musiciens corses.

Ensuite, sous la direction du Maestro italien, Alessandro Bombonati et sur des arrangements d’Alberto Intrieri, l’ensemble des musiciens accompagneront en formation symphonique le chant final « Corsica », qui sera interprété par Petru-Santu Guelfucci et autrefois chanté par son père, Petru Guelfucci.