RDV Permis se déploie en Corse : Qu’est ce qui change pour les auto-écoles ?

L’intérêt, d’après Angèle Angelotti, est également d’optimiser les disponibilités des inspecteurs, qui manquent en Corse comme sur l’ensemble du territoire national. Mais cela s’accompagne également d’un lot de contraintes. Comme les places sont nominatives, les auto-écoles doivent s’organiser pour anticiper les inscriptions de chaque candidat. « Avant, on recevait chaque mois un certain nombre de places, et on positionnait nous-mêmes nos élèves en fonction de leur niveau de préparation. Maintenant, il faut faire des plannings compliqués, pour calculer, en amont, quels élèves seront prêts un mois plus tard. Ça change notre méthode de travail. »



Le CESR 20 de Bastia explique aussi avoir perdu quelques créneaux d’examen par rapport à l’ancien système. « Comme on a quatre moniteurs sur le permis B, on a droit à 13 sessions sur le mois, c’est moins qu’avant », reprend Angèle Angelotti. « En plus, ce ne sont plus des unités groupées. Avec l’ancien système, on pouvait faire en sorte d’avoir tous nos candidats sur une matinée. Là, comme c’est à la carte, on peut avoir un créneau d’examen à 8h, un à 10h, et un à 15h. Ça bloque les moniteurs et la voiture pour rien ! »



Mais si certaines auto-écoles, comme le CESR 20, ont l’impression d’avoir « plus d’inconvénients que d’avantages » avec l’arrivée de RDV Permis, pour d’autres, ce changement n’est pas si impactant. Après les quinze premiers jours de mise en service, le président de Bastia Conduite n’estime pas avoir rencontré de problèmes particuliers. « Je suis une petite auto-école, et pour moi, rien ne change, je n’ai pas de souci de logistique. Je vais sur la plateforme, je regarde le planning des inspecteurs, et j’obtiens mes rendez-vous. On m’a affecté quatre places par mois, comme avant ! »