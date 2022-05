RCFM : Jean Pruneta, la voix du football, prend sa retraite

Lycéen à Marbeuf, Jean Pruneta rêve de journalisme à défaut de faire footballeur professionnel. Car le foot c’est sa passion et comment tutoyer le football si ce n’est en étant journaliste sportif. Ses premiers articles il les écrit pour l’hebdomadaire « L’Informateur ». Son directeur est Pierre Bartoli, qui se trouve être aussi son président de club de l’AJB où il pratique le foot. Et ces premiers articles traitent de l’épopée européenne 77/78 du SECB.





Un an plus tard, bachelier, il entreprend des études de Lettres à Nice. Objectif la maîtrise puis intégrer une école de journalisme. Pour cette maîtrise de Lettres Modernes consacrée au journalisme sportif, Jean « monte » à Paris où il rencontre notamment Hervé Duthu et Pierre Cangioni. Lors de petits jobs d’été où il vend des encyclopédies, le hasard veut qu’il frappe à la porte d’Aimé Pietri, journaliste emblématique qui dirige Radio Corsica International, créée en 1979. Face à l’enthousiasme du jeune homme, Aimé Pietri, non seulement lui achète deux encyclopédies, mais l’engage pour faire la météo à la radio.

Le doigt est mis dans l’engrenage, il ne le quittera plus.





De RCI à RCFM

Au micro de la radio, pirate à l’époque, Jean Pruneta s’aguerrit à partir de 1982. Et de la météo, il passe vite à des reportages sur l’actualité insulaire.

Aimé Pietri lui confie aussi la présentation des journaux. « Je lui dois tout » souligne J. Pruneta. « Il a été mon formateur, je n’ai pas eu besoin d’école de journalisme, j’ai appris le métier sur le terrain avec lui ».





En 1984, Radio France lance ses radios locales. RCFM, la locale corse, s’installe sur le 101.7 de la bande FM et son premier directeur recrute tous azimuts.

RCI est vite dépouillée de ses professionnels : Michel De Gentile, Pierre-Louis Alessandri et Jean Pruneta font partie des transferts. Journaliste tout actu, il essaye de privilégier le sport et le football.

Son premier commentaire de match concerne le GFCA, puis il couvrira quelques matchs de Coupe de France. Il s’éveille vraiment à ce monde du commentaire sportif aux côtés de Michel de Gentile qui couvre les matchs du Sporting, à domicile et à l’extérieur.





« Mon premier match a été un calvaire, je l’ai très mal vécu. Michel était malade et j’ai dû le remplacer au pied levé au Parc des Princes. Ce 22 septembre 1984, le Sporting s’est incliné 7 buts à 1, avec un but de Zimako ».

Jean enchaîne alors les matchs à partir de 1986. Au fil des ans, Michel De Gentile prend un peu de recul et ne commente plus que les rencontres à domicile. A charge à Jean Pruneta les matchs à l’extérieur. Lorsque Michel De Gentile décrochera totalement du foot, il prendra alors la suite.

A son actif près de 1 400 matchs en 36 ans.

Parallèlement il sera 17 ans rédacteur en chef à la station. « Trois personnes m’ont marqué dans cette profession : Aimé Pietri, Michel de Gentilie et Jacques Pantalacci, premier directeur de RCFM »