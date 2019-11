Qui sont les "rebelles" du mouvement Extinction Rébellion Corsica ?

Né il y a un an au Royaume Uni, le mouvement Extinction Rebellion a traversé la Manche. Depuis juin 2019, il a même officialisé son arrivée à Bastia où on a l’impression que les actions ont du mal à prendre la même ampleur que sur le continent. Marie, fonctionnaire dans une collectivité locale et militante, répond à nos questions.Un mouvement apolitique qui défend la cause écologique. Nous sommes inquiets vis à vis de l'urgence climatique, aujourd'hui ce n'est plus un fantasme mais une triste réalité. Notre groupe demande la vérité sur les faits scientifiques dévoilés, la neutralité carbone d'ici à 2025, l'arrêt de l'extinction de la biodiversité et la création d'une assemblée citoyenne sous la voix de la démocratie participative. Aujourd'hui nos gouvernements sont incompétents.C’est une organisation horizontale, il n'y a pas de leader. Nous sommes pour l'instant 30 membres actifs qui faisons des actions coup de poing.Peur ? Non je n'ai pas peur. C'est notre façon de faire. Vous savez aujourd'hui nous sommes dans une société où les images prédominent c'est important de marquer les esprits. J'ai plutôt peur pour l'avenir de mes enfants.Le constat est alarmant. En Corse par exemple, 193 espèces sur un total de 2057 soit l’équivalent de 9% de la flore insulaire sont menacés, c’est- à dire en danger critique d’extinction et vulnérables. D'années en années on voit les cours d'eau s'assécher et les catastrophes naturelles se multiplier. Cela fait trois ans que les tempêtes sont de plus en plus violentes et on voit de nouveaux phénomènes comme les trombes marines. Malheureusement les politiques locaux restent insensibles à ces sujets.Paradoxalement, nous sommes des ruraux mais la plupart des personnes restent insensibles aux questions environnementales.Oui, le 12 et 19 octobre nous avons ciblé Zilia, Saint George et Orezza, les trois grands producteurs d'eau insulaire pour demander l'arrêt de l'utilisation du plastique dans la fabrication des bouteilles . Nous voudrions que les bouteilles soient désormais en verre et consignées. La Corse a été la pionnière des sacs cabas réutilisables, nous avons été un exemple et il y a urgence à ce que cela continue.