Quels sont les bénéfices de l’Immortelle, cette plante endémique de la Corse ?

L’Immortelle est de plus en plus populaire et s’exporte hors des frontières de la Corse. La marque de beauté corse Imiza , qui a développé toute sa gamme à partir de cette petite fleur jaune, conquiert Paris avec sa toute nouvelle boutique située sur l’île Saint-Louis. Et pour cause, cette plante endémique de l’île de beauté a de nombreuses vertus, que s’arrachent l’industrie de la beauté et de la cosmétique.L’Immortelle est principalement connue pour ses vertus anti-inflammatoires, qui permettent de soulager les brûlures et les couperoses mais aussi d’aider à la cicatrisation. Elle est, en effet, redoutable pour réparer l’épiderme et estomper les symptômes de la couperose et de l’acnée. Cependant, de nombreuses formules cosmétiques lui préfèrent d’autres composants moins onéreux. Pour l’experte beauté Sybille Soreille, qui officie chez Superbelles.fr , l’immortelle est bien plus efficace que l’arnica pour résorber les bleus et ecchymoses. Elle contient des diones qui permettent de réactiver la circulation sanguine à l’endroit de l’hématome et de le résorber. Elle conseille donc aussi de l’utiliser en anti-cernes pour une action probante et efficace.En plus d’accélérer la réparation cutanée, l’Immortelle est utilisée pour ralentir et contrer les signes de l’âge. Elle favoriserait notamment la production de collagène, qui assure la souplesse et l’élasticité de l’épiderme. Elle est également riche en composés antioxydants, qui veillent efficacement au renouvellement cellulaire. Ainsi la peau reste souple et les rides marquent moins facilement la peau du visage. Commercialisée sous forme d’huile, elle peut s’appliquer directement sur la peau ou se diluer.Sa concentration en italidiones la rend efficace dans l’assouplissement des fibres qui emprisonnent les lipides et ralentissent leur assimilation. Grâce à l’huile essentielle d’Immortelle, ces acides gras peuvent être plus rapidement assimilés et participer plus efficacement au transport des vitamines essentielles à notre corps mais aussi à la beauté de la peau. Elle permet ainsi l’élimination des cellules adipeuses et se révèle un allié minceur de taille. Elle est également excellente pour favoriser la circulation sanguine et traiter les problèmes de jambes lourdes, rétention d’eau, phlébites et même les rhumatismes.