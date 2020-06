La marque de beauté corse "Imiza" s'exporte à Paris

Alors qu'elle se baladait sur l'île Saint Louis, Anne Benoît, la fondatrice de la marque de beauté corse Imiza est tombée amoureuse d'une petite boutique insolite d'une trentaine de mètres carrés. Ce 20 juin après des travaux et le Covid, la bastiaise inaugurait sa boutique parisienne entourée des corses du continent et de la diaspora. Un véritable accomplissement pour cette marque qui depuis 13 ans, met à l'honneur l'immortelle, plante endémique de la Corse aux pouvoirs hydratants et à l'odeur envoutante.



"Nous ne sommes pas là par hasard. Je pense qu'il y a un véritable lien entre ces deux îles.", raconte la fondatrice d'Imiza. C'est donc dans ce quartier à l'âme d'artiste, que les amoureux de la Corse pourront découvrir ou redécouvrir parfums, huiles sèches, sérums et laits de corps. La marque insulaire de bijoux et statues de cire Zia Antonia et celle de maroquinerie Zainatti sont aussi vendues dans ce lieu chaleureux.



Dans cette petite boutique à la limite entre la maison d'américain du Cap Corse et le style du vieux Paris, tout est fait pour se sentir "comme à la maison". Devant la porte d'entrée, un panneau invite les passants à y pénétrer et à jouer sur le grand piano à queue se trouvant à l'intérieur. " C'est un concept d'Open music qui attire les gens et donne de la joie au commerce", explique Anne Benoît.



Un jolie lieu plein de poésie pour se sentir proche de la Corse !



IMIZA - 51 rue Saint-Louis-en-L’île - 75004 PARIS