Québec : La poésie corse sera présente au festival de Trois-Rivières

C'est à l'initiative de l'amicale de la Corse de Perpignan, A Murza Corsa, et de de son président le chirurgien Marc-Antoine Colonna, et de l'artiste écrivain jean-Claude Ettori, ami de Gaston Bellemare, que le président du festival international de poésie de Trois-Rivières était vendredi à Ajaccio. Son objectif ?

Donner un coup de projecteur à la langue Corse dans le plus grand festival de poésie francophone où pendant 8 jours entre 30 000 et 40 000 personnes viennent écouter 100 poétesses et poètes issus de toute la planète.



Joseph Figarelli, auteur-compositeur et traducteur bien connu dans notre île, l'a accompagné durant son séjour ajaccien durant lequel ils ont rencontré Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de Corse, avant de se rendre au centre culturel Leclerc où ils ont retrouvé l'éditeur Jean-Jacques Colonna d'Istria et de la poétesse Danièle Maoudj.



Une bonne occasion pour Gaston Bellemare d'aller à la rencontre de poétesse et de poètes corses qui à compter d'octobre 2020 liront leurs œuvres en Corse avec leur traduction en langue française.

Ils succèderont de la sorte à leurs homologues occitans, qui se sont exprimés sur le même principe, sur la grande scène du festival de Trois-Rivières...