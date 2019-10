Quatre interventions successives pour le PGHM de Corse

La première intervention a eu lieu en tout début d'après-midi, sur la commune de Serra di Scopamene, sur le sentier du Mare à Mare sud pour une chute.

Une femme âgée de 53 ans, est tombée en contrebas du chemin. Avant l'arrivée des secours, cette dernière souffrait d'un important traumatisme crânien avec perte de connaissance. Elle a été transportée par le Choucas, hélicoptère de la SAG, avec à son bord un médecin du SAMU 2A et le PGHM, vers le centre hospitalier d'Aiacciu.

À 14h 30, c'est à Piscia di Gallu que l'équipe de gendarmes spécialisée s'est rendue, pour une femme de 29 ans, souffrant d'une entorse au genou. Elle a été évacuée vers l'hôpital de Purtivechju.

Un peu plus d'une heure après, dans le canyon de Baracci, commune de Santa Maria di Figaniella, un homme de 40 ans s'est fracturé une cheville en descendant. Il a été évacué au centre hospitalier d'Aiacciu.

Entre 17 et 18 heures, sur la commune de Vivariu, à ma passerelle de Tolla, une randonneuse s'est fracturée une cheville en descendant le GR20. Elle a été évacuée par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 2b, avec à son bord les hommes du PGHM de Corse, vers l'hôpital de Corte.