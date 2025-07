Quatre blessés dans trois accidents de la route ce lundi en Haute-Corse

À 14h54, un accident de la circulation impliquant un seul véhicule s’est produit sur la route de Santa-Reparata, à L’Île-Rousse, au niveau de l’enseigne Gedimat. Trois engins ont été mobilisés, dont une ambulance et un véhicule de désincarcération. Un blessé, en urgence relative, a été évacué vers le centre hospitalier de Calvi.



Peu avant 16h, à 15h56, un second accident est survenu à Saint-Florent, devant l’emmanchement des "Marines du Soleil". Deux véhicules étaient impliqués. Deux ambulances et une unité de désincarcération ont été envoyées sur place. Les deux blessés, également en urgence relative, ont été transportés au centre hospitalier de Bastia.



En fin d’après-midi, les secours sont également intervenus à Casta pour un accident de quad. Un blessé a été évacué au CH Bastia.