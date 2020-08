Quatorzième édition du festival du polar corse et méditerranéen à Ajaccio

Deux journées complètes, de 10h à minuit, dédiées au polar. Un programme intense pour la vingtaine d’auteurs présente : « Nous sommes là, en journée continue, depuis ce matin jusqu’à demain soir. Malgré la chaleur et le contexte, la première matinée s’est bien passée » indique Jean-Pierre Orsi, Président de l’association Corsicapolar qui organise le festival.



Une édition 2020 qui a dû être restreinte : « Nous avons été obligés de réduire cette édition : nous n’avons pas pu inviter des auteurs calabrais, siciliens, sardes, toscans, catalans, algériens ou israéliens comme l’an dernier pour des raisons sanitaires mais aussi budgétaires » explique t-il.



Mais l’association Corsicapolar tenait tout de même à organiser cet évènement. « Notre but, c’est de pouvoir rencontrer le public, malgré la crise, pour maintenir un niveau culturel nécessaire pour la Corse et la Méditerranée » déclare Jean-Pierre Orsi. « Nous considérons que la culture est un élément fondamental de la liberté et de la démocratie, surtout dans une période de régression sociale et idéologique avec la montée des intégrismes » développe t-il. C’est ce rôle politique du polar que le Président de l’association souhaite mettre en avant : « Il permet de mesurer les contradictions de la société dans laquelle on vit, y compris la société corse ».



Si aujourd’hui ce sont pour l’essentiel des polars anglo-saxons, américains et nordiques qui dominent le marché, le festival souhaite promouvoir la spécificité du polar méditerranéen : « Il n’a rien à envier aux autres ! » lance Jean-Pierre Orsi. « En Méditerranée, il y a beaucoup d’auteurs méconnus qui méritent notre attention » précise t-il.

Les Ajacciens et les touristes auront donc tout le loisir de les découvrir d’ici le samedi 8 août, minuit.