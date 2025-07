"Quandu a luna splende sopra Bastia", ognunu pensa à Vincent Orsini è Tino Rossi

Cette chanson, partition intemporelle s'il en est, a été composée en 1952 par Vincent Orsini*, poète et auteur passionnément attaché à la ville de Bastia où il était né en 1901 (voir ci-dessous). Elle a été popularisée quelques années plus tard par Tino Rossi, le chanteur ajaccien à la voix d’or, qui en fit une véritable ode romantique à Bastia dans laquelle Vincent Orsini transcrit avec finesse, la mélancolie douce et la beauté nocturne de la ville.



La chanson évoque les soirées d’été où la mer se confond avec le ciel, où la lune éclaire les flancs du Vieux-Port et les toits de Terra Nova. Les paroles décrivent une promenade imaginaire en mer, une déclaration d’amour faite à la fois à une femme et à une ville, dans une langue corse pleine de tendresse et de poésie.





Enregistrée, quelques années plus tard, par Tino Rossi la chanson devient rapidement populaire, notamment grâce à la sensibilité de son interprétation. Tino, l'Ajaccien, y insuffle une émotion particulière.

En fait, cette chanson est bien plus qu’un air : elle est une déclaration d'amour éternelle à la beauté nocturne de Bastia, à sa mer, à sa lumière, et à la mémoire collective des Bastiais attachés à leur ville.



* La Barcarolle Bastiaise, scritta dà Vincent Orsini (1901-1990) pruffissoru di mùsica in Bastia, cumpositore è cofundatore di u gruppu i Machjaghjoli