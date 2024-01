Quand les déchets agricoles deviennent matières premières : une opportunité économique et écologique pour la Corse ?

Se saisir des grands thèmes actuels liés à l’environnement

Ce jeudi matin, techniciens agricoles, agriculteurs, transformateurs, grossistes étaient venus nombreux à la Casa di l'Agricultura Corsa de U Vescuvatu pour participer à une rencontre sur la valorisation des déchets. L’idée en avait germé il y a un an, à l’occasion d’un précédent séminaire sur le même thème dans le secteur du tourisme et du BTP. Joseph Colombani avait alors pris la parole pour exprimer sa frustration : la thématique avait en effet également toute sa place dans le domaine agricole ! « On a répondu favorablement à cette sollicitation en mettant en place avec la Chambre d’agriculture, un groupe de travail, réunissant les chambres consulaires, la DRAFF, la DREETS de Corse… pour organiser cette manifestation », explique Marie-Françoise Baldacci, Directrice de la DDETSPP et cheville ouvrière de l’événement.La date retenue relevait du hasard. Mais jeudi, la démarche a pris encore plus de sens : « Il y a une double opportunité à faire ce séminaire, lançait en introduction le Président de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse Joseph Colombani, après avoir demandé une minute de silence en mémoire des deux personnes décédées au cours des manifestations de ces derniers jours. Il se tient au moment où partout en Europe, les agriculteurs s’agitent pour avoir une nouvelle réflexion, pour obtenir une remise à plat de la PAC, pour voir quel avenir commun il peut y avoir pour l’agriculture et les agriculteurs européens : un avenir non pas seulement fonction de la capture de subventions, mais réfléchi dans une démarche de production ! Et toujours dans le cadre de cette remise à plat dans un cadre macro-économique, il se tient également au moment où les discussions sont en cours entre Paris et la Corse sur le processus d’autonomie. On peut avoir, cette fois, une vision plus spécifique de ce qu’on peut faire en termes de développement agricole en Corse ».Ce développement, comment l’imaginer sans prendre en compte les grands enjeux de société actuels ? « L’agriculture est un secteur moderne, qui veut aller de l’avant, qui veut répondre aux attentes d’aujourd’hui et s’emparer des grands thèmes comme la valorisation des déchets et l’économie circulaire ! ». Il n’est que temps de changer l’image que le grand public a souvent d’elle, de l’inscrire à la fois dans le cadre général européen et national, et dans le cadre régional.Répondre à l’aspiration de notre société à un environnement préservé, n’est pas incompatible avec une saine logique économique. Les témoignages présentés ont montré combien la valorisation des déchets dans les secteurs agricole et agroalimentaire pouvait générer des créations d’emplois. C’était d’ailleurs l’intitulé de la première table ronde qui mettait en évidence les enjeux économiques de cette activité – enjeux soulignés en préalable par Jean-Dominique Susini, vice-président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Corse, ainsi que par Olivier Valery, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie.Soulignant le fait qu’il faudrait arrêter de parler de “déchets”, Patrick Drillet, ancien Président de la grande coopérative bretonne Cooperl, a présenté la structure dont il est administrateur. Elle regroupe 3000 éleveurs adhérents et comprend 30 sites industriels. Un développement fulgurant qui a comme point de départ la directive “nitrate” sortie dans les années quatre-vingt-dix, directive qui, en limitant les possibilités d’épandage des lisiers, condamnait à terme 30 % des éleveurs bretons. « Nous avons mené une réflexion et, deux ans plus tard, nous avions réalisé 70 stations de traitement de lisier… qui ont sauvé les agriculteurs. En trois ans, on a pris un savoir-faire exceptionnel, au point de devenir plus performant que les stations d’épuration des villes ». Si bien qu’aujourd’hui, la Cooperl vend ce savoir-faire partout dans le monde : les Chinois eux-mêmes, chez qui la coopérative s’est également installée, se montrent intéressés. Car 35 % de sa production est exportée.Petit à petit, la structure a élargi son activité de recyclage, en l’adaptant en fonction du marché. Elle capte les matières organiques partout où cela est possible, y compris dans les villes, les abattoirs, les cantines… allant chercher tout ce qui a de la valeur dans cette filière. Ainsi, tout en contribuant fortement à la réduction des gaz à effet de serre, elle fabrique non seulement des fertilisants organiques haut-de-gamme – Moët et Chandon est un client – mais également du carburant, de l’alimentation pour les poissons, du carburant vert… et jusqu’à de l’eau : « Cela fait dix ans qu’on se bat pour le faire valider ! ». Car si d’autres pays comme Israël, mais aussi plus près de nous, l’Espagne, utilisent de l’eau recyclée, l’administration française rechigne à admettre le procédé, même pour des utilisations industrielles. On dispose pourtant des technologies permettant d’obtenir une eau plus pure que celle qui coule de notre robinet !