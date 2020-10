Quand Orlando Forioso se glisse dans la peau de ses illustres compatriotes

« L’idée c’est de faire connaître un peu mieux ces merveilleux auteurs au public à travers des textes, des vidéos, des images » explique O.Forioso. « Il ne s’agit pas de lectures à proprement parler et des comédiens m’entoureront comme Marie-Paule Franceschetti et Henri Olmeta. On retracera leurs parcours, leurs itinéraires, leurs œuvres».



Apres Umberto Eco ce mardi 13 octobre, le 3 novembre il sera question de Pier Paolo Pasolini et le 15 décembre de Andrea Camilleri.

Les séances, dont l’entrée est gratuite, se déroulent à 18h30 à la médiathèque Barberine Duriani au Centre Culturel L’Alb’Oru à Bastia.