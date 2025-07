“Qualité Rivière” : l’état des cours d’eau corses accessible en ligne

Déjà connue des amateurs de milieux aquatiques, l’application “Qualité Rivière” fait peau neuve. Actualisée pour l’été 2025, elle propose une carte interactive permettant de visualiser, commune par commune, l’état écologique des principaux cours d’eau de l’île. L’outil est accessible gratuitement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.



Grâce à une carte interactive, il suffit de saisir le nom d’une commune, un code postal ou d’activer la géolocalisation pour afficher la qualité de la rivière la plus proche. Un code couleur simple permet de l’identifier : “très bon état” en bleu pour le Fango à Manso, “bon état” en vert pour la Gravona à Ajaccio, “état moyen” en jaune pour le Stabiocco à Porto-Vecchio.



Outre l’état global des eaux, l’application indique aussi les sites de baignade surveillés, dont la qualité est suivie en lien avec le ministère de la Santé. Elle recense également les espèces de poissons observables dans les différents bassins : truite de rivière dans le Taravo, vairon dans le Golo ou encore anguille d’Europe dans le Tavignano.



Pensée comme un outil à la fois informatif et pédagogique, l’application propose également des actualités sur les actions de protection des rivières, un quiz éducatif, ainsi que des conseils pour adopter les bons gestes et préserver les milieux aquatiques.



Une surveillance fine fondée sur 12 000 stations

Les données de l’application sont issues de mesures réalisées dans le cadre du Schéma national des données sur l’eau, en lien avec la directive cadre européenne. Elles proviennent d’un réseau de 12 000 stations de surveillance, dont une soixantaine en Corse. Ce suivi est assuré par les agences de l’eau, avec le soutien de partenaires comme l’Office français de la biodiversité, les fédérations de pêche ou les gestionnaires de milieux aquatiques.



Onze paramètres sont pris en compte pour évaluer l’état écologique des rivières, parmi lesquels les diatomées (microalgues sensibles à la pollution), les nutriments (azote, phosphore) ou encore la température de l’eau, qui conditionne la présence d’oxygène essentiel à la faune. Certaines rivières, non suivies directement, font l’objet d’une estimation par modélisation tenant compte des pressions humaines sur l’environnement.



Toutes ces informations sont accessibles également sur les portails spécialisés : eaufrance.fr et naiades.eaufrance.fr. En période estivale, où la fréquentation des cours d’eau augmente, l’application se veut un outil pratique d’aide à la découverte… et à la préservation.