Qualitair Corse : un nouvel indice de la qualité de l’air pour 2021

La population, de plus en plus sensibilisée à la pollution de l’air, exprime le besoin d’avoir une information plus précise et complète en tout point du territoire et notamment sur le niveau de risque sanitaire de l’air qu’elle respire. Ce nouvel indice tente donc d’apporter une réponse en délivrant une information géolocalisée et plus précise au citoyen où qu’il se trouve.





Quelles nouveautés au 1er janvier ?

L’indice de la qualité de l’air nouvelle génération intègre désormais un 5ème polluant dans son calcul : les particules en suspension (PM2.5). En effet, celles- ci sont devenues, au fil des années et des publications scientifiques, incontournables en matière d’impact sur la santé.

Les seuils de cet indice sont alignés sur ceux choisis par l’Agence européenne pour l’environnement.

Autre changement de taille, il permet désormais de fournir une prévision calculée à l’échelle de chaque EPCI1 apportant ainsi une information plus fine sur l’exposition de la population à la pollution de l’air avec une information à différentes échelles territoriales, de l’EPCI à la géolocalisation.

L’échelle évolue aussi : le niveau « Très bon » disparaît, et le niveau « Extrêmement mauvais » fait son apparition. Le code couleur s’étend désormais du bleu (bon) au magenta (extrêmement mauvais).