Qu’est-ce que l’huile moteur et comment la choisir ?

L’huile moteur est un produit dérivé du pétrole. Les huiles de premières générations, dites minérales, étaient obtenues par distillation du pétrole brut, ce qui aboutissait à des huiles ne remplissant pas une palette d’usages large. Par exemple, il pouvait être nécessaire de changer d’huile lors des passages de l’hiver vers l’été et inversement, car les différentes huiles n'offraient pas les mêmes qualités de viscosité à températures différentes. Les progrès de la recherche en hydrocarbures ont permis de mettre au point des additifs à base de polymères, qui ont une influence bénéfique sur les propriétés de l’huile moteur, tout en en augmentant le prix. Les huiles semi-synthétiques sont donc des huiles minérales optimisées par l’ajout d’une part d’additifs synthétiques, autour de 30 % du total. Suivant la même logique, une huile dite synthétique sera composée à 100 % d’hydrocarbures ultra-raffinés et assemblés dans des proportions optimales. Les huiles synthétiques contiennent donc moins d’impuretés que les huiles minérales et semi-synthétiques ainsi que quantité d’additifs tels que :





anti-usure

anti-antioxydant

détergent

dispersant

anticorrosion

anti-mousse.

Le prix plus élevé des huiles synthétiques se justifie par leur influence bénéfique sur la bonne marche du véhicule. Elles sont principalement destinées à des moteurs hautes performances.





Que signifient les différentes catégories d’huile moteur ?





Pour aider les automobilistes à s’y retrouver dans les différents types d’huile moteur, la SAE (Society of Automotive Engineers) a émis un système de classification basé sur les propriétés de viscosité des différentes huiles. Dans ce système, par exemple, l'indication 5W30 indique un bon indice de viscosité en hiver (W pour Winter) à -35°C. Ce chiffre va de 25W à 0W, plus il est bas, plus l’huile moteur sera résistante à basse températures. Le chiffre situé après le W (30), indique quant à lui l’indice de viscosité en été. Plus le chiffre est élevé, plus l'huile reste visqueuse à haute température et donc, plus le lubrifiant est résilient. Cette classification vous permet de choisir la viscosité d’huile moteur nécessaire pour votre voiture, en fonction du climat du lieu où vous habitez.





Il existe une autre classification permettant de choisir la bonne huile pour son moteur. Celle-ci est issue par l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles) et attribue une lettre en fonction du type de moteur indiqué pour chaque huile, à savoir :





Voitures particulières à moteur à essence Voitures particulières et petits véhicules commerciaux à moteur diesel Voitures particulières à moteurs à essence ou diesel avec système de traitement des gaz d'échappement (par exemple, des filtres à particules).

E. Camions avec moteur diesel





D’autres classification existent, destinées principalement au marché automobile américain. De plus, certains constructeurs posent des conditions toujours plus élevées aux huiles moteur, demandant un choix d’huile extrêmement précis. Cela concerne en particulier les véhicules les plus modernes aux moteurs très performants. Référez-vous pour ce faire toujours au manuel d’utilisateur de votre véhicule qui saura vous renseigner sur quelle huile choisir.





Comparaison des huiles moteur ELF EVOLUTION 700 STI 10W-40 et CASTROL EDGE LL 5W-30





Comparons maintenant à titre d’exemple deux huiles moteurs aux propriétés différentes :





ELF EVOLUTION 700 STI 10W-40



La marque Elf fait partie du groupe français TotalEnergies, l’une des sept “majors” des hydrocarbures avec une grande expérience dans la production de toutes types de produits pétroliers pour tous les types de voiture. L’huile pour moteur ELF EVOLUTION 700 STI 10W-40 convient tout aussi bien aux moteurs essence que diesel, pour des véhicules particuliers aussi bien qu’utilitaires. Il s’agit d’une huile semi-synthétique. L’indication 10W-40 renseigne sur sa viscosité en hiver comme en été. Ici, la température minimale de fonctionnement, à laquelle l’huile moteur conserve sa viscosité et assure la lubrification des pièces du moteur, est de 10W, soit -30°C. La valeur 40 après le W quant à elle, indique que le film d’huile protecteur restera stable à des températures extérieures allant jusqu’à 40°C. Une huile moteur telle que la ELF EVOLUTION 700 STI 10W-40 a donc un spectre d’utilisation particulièrement large allant de -30 à 40°C. Elle est donc tout à fait indiquée pour une utilisation dans le climat dit tempéré à chaud d’Europe par exemple.





CASTROL EDGE LL 5W-30



Castrol est une marque britannique spécialisée dans la production de lubrifiants pour le marché automobile. Elle fait partie du groupe BP et a une longue tradition d’excellence pour ses produits. L’huile moteur CASTROL EDGE LL 5W-30 est une huile synthétique de haute technologie capable de modifier sa structure en fonction de la pression à laquelle elle est exposée. Concrètement, plus la pression est élevée, moins l’huile CASTROL EDGE LL 5W-30 est visqueuse, ce qui permet de répondre aux contraintes et de mieux protéger les différentes pièces du moteur. De par ces facultés, cette huile est indiquée pour les moteurs modernes à hautes performances, qui produisent une pression renforcée. L’indice 5W-30 quant à lui, indique que cette huile moteur fournit toutes ses performances à l’intérieur d’un spectre thermique également large, à savoir entre -35 (5W) et 30°C. Elle sera donc moins indiquée dans des pays à fortes chaleurs, mais assurera toute sa fonction protectrice lors d’un démarrage à froid du véhicule.





Résumé





L’huile moteur est essentielle au bon fonctionnement de votre moteur. Sa fonction lubrifiante protectrice permet d’assurer des performances optimales du véhicule. De par son exposition aux influences climatiques, il est primordial de bien choisir l’huile moteur qui convient le mieux à votre type de moteur et au modèle de votre voiture. Certaines indications permettent d’y voir dans la jungle d’informations à laquelle vous pouvez être confronté. Nous vous expliquons ici ce que vous devez savoir pour faire le meilleur choix.