Publicités dans la boîte aux lettres : le dispositif "Oui Pub" inquiète le STC

Le contenu des boîtes aux lettres des Corses est sur le point de changer.

À partir du 1er février 2023, le dispositif "Oui Pub" va être testé sur l'

île

.

Le principe est simple.

À partir

de cette

date

, pour continuer à recevoir des prospectus publicitaires, il faudra apposer un autocollant sur sa boîte aux lettres.

En l’absence d’

indication

, aucune publicité ne devra être glissée au milieu du courrier.

Si cette mesure de la loi Climat et Résilience, votée en juillet 2021 à l’Assemblée nationale pour réduire le gaspillage, réjouit les associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que les collectivités qui réduiront leurs charges liées à la collecte et au traitement de ces déchets, dans le secteur de la publicité et de la distribution de prospectus c’est l’inquiétude qui domine et des voix s'élèvent contre la mise en place du "Oui-Pub".



Un prétexte écologique

"Cette modification va entraîner un bouleversement dans la gestion des services de distribution. Dans le privé des entreprises vont sûrement diminuer fortement leur activité, voir la cesser définitivement et des emplois, souvent complémentaires d’une autre activité voir de retraites, vont disparaître . Mais à La Poste, la donne est différente. Ce sont des emplois à temps plein qui sont menacés." souligne le S.T.C, Sindicatu di i Travagliadori Corsi, qui ce jeudi 20 octobre a tenu une conférence de presse devant la Collectivité de Corse à Ajaccio pour dénoncer le prétexte écologique dispositif qui mets de nombreux emplois en péril .



Selon le syndicat, qui était accompagné par la CGT, plus de 40 emplois entre Bastia et Ajaccio disparaîtront avec "Oui Pub", et le personne l "fera donc l’objet d’adaptation de postes." Ces reconversions ne sont pas toujours simples, c raint le STC qui a rencontr é , il y a quelque jours, la direction du SYVADEC pour lui faire part de son inquiétude. " Nous avons demandé à ce que cette généralisation ne se fasse pas. Il n’était prévu qu’une expérimentation sur 3 communautés de communes seulement, mais finalement l'expérimentation a été généralisée." explique Laurent Torre , porte-parole du syndicat, q ui regrette qu e le Syvadec ait fait ce choix "sous un prétexte écologique de gestion d es déchets ". Selon le syndicat en Corse, " les déchets papiers ne posent pas vraiment de problème alors que la nouvell e forme de distribution de cette publicité, qui sera numérique donc beaucoup plus nocive en termes de pollution, car à l'échelle mondiale, les data centers sont à l'origine de 2 % des émissions de gaz à effet de serre (GES)"





vives inquiétudes

d’un autre côté

Manque de transparence, de perspectives, vives inquiétudes : alors que le dispositif

Oui-Pub

sera mis en place au second semestre 2023, le

STC

, qui était accompagné ce jeudi à Ajaccio par la CGT, alerte l'opinion publique "sur ce choix politique"

et demande aux élus corses "d’intervenir afin de ne pas arriver à un fiasco social, pour un résultat minime en matière de diminution des déchets à l’échelle de l'

île

".

Après le SYVADEC et le dispositif en lui-même, la colère du STC se tourne vers la direction de La Poste. Le premier reproche adressé à l’entreprise, c’est son inertie pour contrer cette action du SYVADEC et défendre ses services et ses emplois."Nous avons l’impression que bien que concerné, on joue la montre et onessaie de mettre en place des mesurettes. On commence à peine des immersions dans d’autres métiers, sans beaucoup de perspectives puisqueon supprime des positions de travail dans ces mêmes métiers ?" s'interroge Laurent Torre.