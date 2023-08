Pruno a fêté Saint-Roch ce mardi 16 août

La bénédiction des chiens

Un chien, paisiblement assis près de l'autel, a aussi participé silencieusement à l'office. Ce geste subtil rappelle la légende de Saint Roch, souvent représenté avec son fidèle compagnon canin. Ce lien entre le réel et le mythique ajoute une touche de mystère à la célébration et renforce l'unité entre la foi et les traditions locales.



Après la cérémonie religieuse, l'atmosphère s'est transformé en une joyeuse réunion sous les majestueux châtaigniers qui ombragent les alentours de la chapelle. Fidèles et villageois ont partagé un pique-nique animé, échangeant des sourires, des histoires et des repas. Cet interlude de convivialité qui renforce les liens sociaux, créant une toile d'interactions entre les générations et les personnes de tous horizons, se prolongera dans l'après-midi. Un loto tant attendu se profile à l'horizon, offrant une dose de compétition amicale et d'excitation à tous les participants. Cette tradition ludique se marie harmonieusement avec les racines religieuses et culturelles à cette fête.