Prunelli-di-Fiumorbo : Un adolescent légèrement blessé dans un accident de moto

Victoria Leonardi le Samedi 14 Mars 2020 à 08:49

Un accident de la route s’est produit ce vendredi 13 mars vers minuit dans le hameau d'Abbazia, commune de Prunelli-di-Fiumorbo. Un jeune homme de 14 ans a perdu le contrôle de son scooter et il a chuté et s'est cassé le nez. La victime a été prise en charge par les pompiers et évacuée au centre hospitalier de Bastia.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements