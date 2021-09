Prunelli di Fium'Orbu : un weekend spectaculaire au centre culturel Anima

La saison du centre culturel Anima démarre le 18 septembre à 20h30 à la salle Cardiccia avec "Yadéwatts", un spectacle électrisant de Rosie Volt qui se rêve une diva polyglotte, polyphonique et polymorphe mais dès les premières notes tout lui échappe, les accidents s’enchaînent. Elle entre en scène comme une star et en sort comme une gosse. Inspirée de ses plus grandes idoles (La Callas, Nina Hagen, Dalida) et d’une multitude de cultures musicales (arabe, chinoise, Europe de l’est, pygmée, espagnole), entre tour de chant, tour du monde et détours par son monde intérieur, elle nous emmène loin !





Info ++

Réservations au 04 95 56 26 67 ou sur notre site www.centreculturelanima.fr Spectacle conçu par : Daphné Clouzeau et Michel Dallaire - Avec :Daphné Clouzeau et Marc Zuber - Compositions musicales : Daphné Clouzeau

Spectacle à partir de 10 ans. Passe sanitaire obligatoire.

Tarif adulte : 18 € (tarif abonné 12.5 €)

Tarif jeune : 7 € (tarif abonné 6.25 €).