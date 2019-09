Prunelli-di-Fium'Orbu : remise de brevets d’initiation aéronautique au lycée de la plaine

Depuis novembre 2016

Une convention a été signée le 8 novembre 2016 entre le lycée de la plaine et la BA 126 afin de faciliter les échanges entre l’Education nationale et le ministère des Armées. De ce fait, le référent BIA de la BA 126, le capitaine Gaétan se déplace plusieurs fois dans l’année au lycée et organise également l’accueil des lycéens durant les campagnes de tirs afin de pouvoir échanger avec des pilotes mais aussi pour visiter les différentes unités comme le Centre militaire de contrôle (CMC), le service météorologie ou l’Escadron d’hélicoptères (EH).

Ces brevets viennent récompenser une année de formation suivie par les lycéens sous la coupe d’un instructeur externe, Patrick Bonin en l'occurrence, et d’un officier personnel navigant de la base aérienne 126 (BA126). Ce fut l’occasion pour le Colonel Olivier Ribette, nouveau commandant de la base aérienne de Ventiseri-Solenzara, de rencontrer la jeunesse locale et de remettre les diplômes aux lauréats.





Chaque année une dizaine d’élèves valident leur BIA avec pour certains d’entre eux, l’espoir de devenir un jour pilote ou d’exercer un métier en rapport avec l’aéronautique dans le civil ou au sein de l’armée. Cette collaboration est donc un excellent moyen de rayonner et de transmettre à ces jeunes la passion commune de l’aviation.