Prunelli-di-Fium'Orbu : l'Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale s'invite à l'école

« Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament capable de remplacer le sang humain. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable " explique Jacques Sculteur le Président de l’ADSBPO qui a tenu à remercier la Directrice de l’école Madame Myriam Fantin « qui nous a ouvert les portes de l'établissement, toutes les institutrices pour leur disponibilité et notre infirmière du Lycée et Collège du Fiumorbo Lætitia Viale qui nous a accompagnée dans cette démarche. »











Le Bus de l'EFS (Établissement Français du Sang ) sera présent pour une collecte de Sang Jeudi 10 octobre 2019 de 9h00 à 14h00 sur la place du Marché de Migliacciaru.



Les personnes qui souhaitent donner leur sang seront accueillies par nos bénévoles de l'ADSBPO, association rattachée à l'Union Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles de Haute Corse .



Les stocks sont critiques....Venez nombreux pour sauver des vies .