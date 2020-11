Protocole sanitaire : A Ajaccio des établissements scolaires partiellement bloqués

« Ils bloquent gentiment » commente leur professeur. Pour le deuxième jour, une trentaine d’élèves du lycée Jules Antonini a déposé devant l’établissement poubelles et cartons afin d’en limiter l’accès à leurs camarades. Mais pas question pour autant de les empêcher de rentrer, le blocage est surtout symbolique. La veille, selon le proviseur, 15 élèves ne sont pas rentrés dans l’établissement. Un « demi blocage » pour protester contre le protocole sanitaire insuffisamment appliqué, selon les lycéens.

« Nous demandons à ce que le protocole sanitaire soit respecté » explique Enzo, en seconde électricité, « on est tous entassés dans les salles, à la cantine il n’y a pas de distanciation ».

« Il faudrait plus de nettoyage » demande Florent, en terminale électricité. « Ils sont en train de mettre en place des groupes de moins de vingt mais nos classes sont déjà réduites. Le problème c’est qu’il suffit d’un seul cas » argumente t-il.

Pour le chef d’établissement Pierre Albertini : « On fait le maximum. On n’a déjà que 410 élèves, on a la chance d’avoir déjà des effectifs réduits. Les enseignements professionnels se faisaient à 12, le reste en enseignement général à 24. Là nous avons mis en place des mesures pour être à 21 maximum » explique t-il. Quant à la cantine, « on est passé de 2 à 4 services ». Pour le chef d’établissement, « on a beaucoup progressé » mais il le reconnaît, « c’est vrai qu’il y a un climat anxiogène ».



Du côté du collège et lycée Saint-Paul, le mouvement se veut plus festif

Table, chaises, guitare et tracts ont été installés devant les grilles de l’établissement. En plus bien sûr des désormais indispensables boîtes de masques et gels hydroalcooliques. « On bloque parce qu’il y a certaines règles sanitaires qui n’ont pas été mises en place, comme le mètre de distance dans les couloirs » indique Yohan, élève de terminale. Un blocage qui reste, là encore, tout relatif puisque les élèves qui le souhaitent peuvent rentrer dans l’établissement. « On sait que ce n’est pas la meilleure des solutions mais on essaie de faire bouger les choses ». Comme lui, une cinquantaine d’élèves ne serait pas allée en classe ce mardi 10 novembre. « En Corse on est proche de la famille. Moi j’habite à côté de la maison de mes grands-parents. Si je l’attrape, ça peut être grave pour eux. On est inquiets pour nos familles » confie Baptiste, en terminale lui aussi.



"A Saint Paul le protocole est appliqué"

Des préoccupations pas vraiment comprises par le chef d’établissement adjoint François Grimaldi d’Esdra : « Sur le fond, ça ne repose sur rien » lance t-il. « Que les enfants aient envie de faire grève et de montrer qu’ils sont solidaires avec le mouvement pourquoi pas, mais dans l’établissement le protocole est appliqué. Les locaux permettent la distanciation, tous les collégiens gardent la même salle toute la journée. Une tente chauffée de 100m2 a même été louée pour la pause méridienne ».

Ce qui inquiète surtout François Grimaldi d’Esdra, ce sont les conséquences possibles d’un tel rassemblement, du point de vue de la sécurité : « Le véritable souci c’est qu’on est en plan vigipirate, et d’avoir un attroupement nous inquiète, surtout nous, établissement catholique. Mais les forces de l’ordre ne sont pas là » déplore t-il.