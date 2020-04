Propriano : la mairie distribue des masques barrières

Il est rappelé que ces masques barrières, lavables et réutilisables, représentent une protection complémentaire, mais ne dispensent en aucun cas du respect des gestes barrières et de distanciation sociale, ainsi que des limitations de déplacements actuellement en vigueur.

Les agents de la Ville de Propriano et l’équipe municipale mobilisent toutes leurs énergies pour veiller à votre bien-être et à votre sécurité. Nous vous remercions pour l’état d’esprit admirable dont vous faites preuve durant cette période inédite. Prenez soin de vous, protégez les autres" souligne la municipalité.