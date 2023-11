Projet Goliat : Trois années de recherche et d'innovation pour la lutte contre les incendies en Corse

Après trois années de travail, une grande restitution du projet Groupement d’Outils pour la Lutte Incendie et l’Aménagement du Territoire, dit Goliat, avait lieu ce mercredi matin pour en présenter les résultats, mais également la suite à y donner.



Officiellement lancé le 1er janvier 2020, Goliat représente plus de 100 personnes mobilisées et 2,7 millions d’euros de budget. Ce projet a permis de renforcer la synergie entre les universitaires et les opérationnels afin de réaliser des études et des prototypes d’outils d’aide à la décision pour la lutte incendie et l’aménagement du territoire. « L’Université de Corse travaillait déjà depuis 30 ans sur les feux de forêt et cette recherche arrivait à un point où l’on pouvait envisager de travailler à l’échelle d’un territoire. Dans le cadre du projet Goliat, il y a eu cette intégration et ce transfert de recherche vers la création d'outils. Goliat est arrivé après maturation de beaucoup de choses dites avec les opérationnels que l’on côtoyait déjà en tant qu’universitaires. Une fiche action sur laquelle il avait été identifié qu’il fallait nous rapprocher pour une meilleure compréhension des enjeux de chacun, pour que la recherche fasse du transfert de technologie pour arriver sur des outils. Au fur et à mesure de ces années, nous avons décidé de monter un projet ensemble et c’est comme ça que Goliat est né » explique Lucile Rossi professeur des universités et coresponsable scientifique du projet Goliat.

Sept partenaires ont été mobilisés sur le projet : l’université de Corse associée au CNRS, l’Office national des forêts de Corse, le service d’incendie et de secours de Corse-du-Sud, le service d’incendie et de secours de Haute-Corse, le syndicat mixte du Parc régional naturel de Corse, la société Arobase et Aix-Marseille universitaires.



Goliat avait trois objectifs : améliorer les connaissances phénoménologiques et historiques liées aux feux notamment dans le cadre des pratiques agraires en Corse, développer des prototypes d’outils de lutte incendie et d’aménagement du territoire, « dans un projet de cette durée là nous arrivons à faire des démonstrateurs d’outils, mais l’outil n’est pas encore prêt à la vente », et également faire des actions de sensibilisation pour une meilleure efficacité des actions de luttes et d’aménagement du territoire. « Des actions auprès de tout type de public ont été menées, aussi bien des scolaires que du grand public ou des élus ».



« Ces 3 années et demie ont été un travail très lourd, avec des choses qui n’ont jamais été faites dans le monde, notamment des feux expérimentaux de grandes intensités qui ont été faits et qui ont permis de déposer de nouveaux types de capteurs et d’améliorer la connaissance sur ces phénomènes-là. Des outils qui sont innovants ont été développés, car ils correspondaient à un besoin pour les opérationnels ».



La journée de restitution permettait de montrer l’ensemble du projet et d’en avoir une vision globale. « Goliat a rayonné au-delà de la Corse, de la France, de l’Europe, car il est maintenant connu au niveau mondial et reconnu par les instances. L’Assemblée de Corse et l’Assemblée nationale y ont fait référence. L’Europe également à travers des documents qui ont été émis. Nous sommes soutenus pour une poursuite du projet » expose Lucile Rossi.



La suite de Goliat est déjà engagée avec le programme Furest’Avvene porté par l’ONF. Des élèves de collèges ajacciens, cortenais et du Fiumorbu apprendront à mieux connaître la forêt afin d’en prendre soin et de la respecter. « Au niveau de l’Université, nous présentons à nos instances un projet qui fera suite à Goliat, toujours avec les opérationnels, et étendu à d’autres structures. Toujours sur l’axe d’aménagement du territoire, du développement d’outils pour une utilisation pragmatique et pratique de nos recherches avec un axe fort de sensibilisation ».