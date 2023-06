Processus de Beauvau - Jean-Martin Mondoloni : « Le ministre a donné son accord à nos mesures sur le foncier »

Satisfait ! Le président du groupe de droite à l'Assemblée de Corse, Jean Martin Mondoloni, est ressorti de la quatrième réunion du Comité stratégique sur l’avenir de la Corse, qui s’est tenue toute la journée de mercredi, à l’hôtel Beauvau, rassuré que les mesures de son groupe U Soffiu Novu aient été « accueillies favorablement » par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Ce qui n’était pas gagné à la lecture des documents de travail envoyés par le ministère en amont de cette réunion consacrée au foncier, au logement et à l’urbanisme. Les trois mesures de la droite insulaire, faites à droit constant, avaient été balayées de la même main, pour motif d’inégalité entre citoyens, que celles émises par l’Exécutif nationaliste qui exige une modification de la Constitution. « Nous avons tenu les uns et les autres à faire un point de méthode parce que on ne peut pas continuer à s’engager dans un processus où les choses ne sont pas véritablement dites et où la définition d’un processus historique n’est pas véritablement posée. J’ai dit très clairement qu’on ne pouvait pas mettre dans le même lot, des évolutions qui demandent des choses acceptables - type décret d’application ou changement législatif ou des modifications de la loi rectificative des lois de finances, c’est ce que nous avons demandé pour renforcer le GIRTEC - et des évolutions de la Constitution. Le ministre l’a compris et du coup a intégré les trois propositions que nous faisions avec Annette Pieri », explique Jean-Martin Mondoloni.La première mesure concerne la modification du régime de l'indivision successorale pour déroger à la règle de l'unanimité afin de pouvoir régler les successions. Elle proposede « rendre opérationnel » par voie réglementaire l'article 2 de la Loi du 26 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété. Les fonctionnaires de Beauvau l’avaient, dans un premier temps, jugée contraire aux textes du code civil relatifs au partage et non validable par voie réglementaire.Pour faire simple, j’ai employé une image : la loi du 26 mars 2017 sur la résorption du désordre foncier est une colonne vertébrale où il manque une vertèbre. La vertèbre, c’est l’article 2. Non seulement la colonne vertébrale ne fonctionne pas, mais on touche la moelle osseuse. On peut, en modifiant la vertèbre de l’article 2, introduire les moyens de mise en œuvre opérationnelle de cette loi », affirme Jean-Martin Mondoloni.De même concernant la mesure sur la pérennité du GIRTEC dont le gouvernement remettait en cause l’utilité. « Cette mesure permet de continuer à titrer. J’ai dit au ministre que si l’État était assez impécunieux pour ne pas mettre 1 million d’euros pour le GIRTEC, on ne discute plus de rien. La France a quand même la cinquième finance mondiale, je veux bien que ce soit le déclin, mais on n’est pas à l’agonie », indique l’élu de droite. Sa consœur et notaire, Me Pieri, avait également proposé, en matière de donation, un abattement de 75 % sur les donations en pleine propriété de biens situés en zones de revitalisation rurale (ZRR) ou une exonération de 20 % sous certaines conditions, ou encore une hausse de l'abattement des petits-enfants de 31 695 € à 100 000 €. Beauvau avait, dans un premier temps, argué l’inutilité de la mesure, son inéquité et son coût pour les finances publiques. La droite a défendu ce qu’elle considère comme « une disposition phare qui vise à imaginer un pacte Dutreil pour améliorer les avantages fiscaux au niveau des successions. Il y a environ 20 000 logements vacants en Corse et 10 000 demandes de logement. On pourrait à travers ces logements vacants, trouver les voies et moyens de résoudre la problématique foncière. Le ministre l’a parfaitement entendu », se réjouit le président du groupe.