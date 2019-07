Prix des carburants en Corse : "les tergiversations du gouvernement sont préoccupantes" estime le PCF

"Ces engagements avaient été pris au plus fort de la mobilisation sociale des gilets jaunes notamment face à la cherté des carburants en Corse et des écarts de prix injustifiés avec le continent au regard des allègements fiscaux de TVA et de TICPE.

La communication de ce rapport devrait intervenir fin aout et on peut légitimement s’interroger sur les raisons de ce retard et surtout sur la façon dont le gouvernement traite cette question après avoir eu à sa disposition depuis novembre 2018 le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) déjà très précis.

Cela laisse perplexe quant à la volonté politique de prendre les dispositions nécessaires pour faire la transparence sur la formation des prix des carburants en Corse comme pour remédier à cette situation scandaleuse connue depuis 30 ans et particulièrement pénalisante pour les ménages populaires injustement ponctionnés depuis sur leur pouvoir d’achat.

S’agissant d’une responsabilité d’Etat et du respect des principes républicains, les tergiversations du gouvernement sont en conséquence très préoccupantes."