Privé des aides gouvernementales, le cri de détresse d’un jeune entrepreneur ajaccien

Plongé dans une situation kafkaïenne, Pierre Giacometti, qui a investi près de 300 000 euros dans son projet, se retrouve criblé de dettes. Et sans l’ombre d’une solution. Pourtant, le jeune homme n’a pas ménagé ses efforts : « Je me suis tourné vers la collectivité de Corse. J’ai échangé avec Gilles Simeoni et Jean-Christophe Angelini. Ils ont tout essayé mais pour l’instant le dossier est au point mort. Je suis dans un fossé juridique » déplore le commerçant pour qui une partie du salut pourrait venir de la direction du centre commercial. « Je demande au moins à Géant de m’offrir les loyers des mois fermés, mais le magasin ne veut rien entendre ».



À la complexité administrative de la situation s’ajoute aujourd'hui un sentiment d’injustice : « Je vois le parking de Leroy Merlin, juste en face, plein à craquer. Je le vis mal. Je ne comprends pas pourquoi le préfet a fermé la galerie de Géant qui est en dessous des 20 000 mètres carrés. C’est incohérent » estime Pierre Giacometti.