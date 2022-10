Prisonniers politiques : organisations et associations demandent "des actes forts de la part de l'État"

Revendication historique du mouvement nationaliste, la question des prisonniers

politiques

et en particulier le

sort

d'Alan

Ferrandi

et Pierre

Alessandri

reste, aujourd'hui plus que jamais, un enjeu majeur des discussions entre la Corse et Paris.

À

le rappeler cette

fois-ci,

ce sont les collectifs de défense des prisonniers politiques, les syndicats étudiants et les mouvements de jeunes des différents partis nationalistes qui se sont réunis ce lundi 24 octobre devant la prison de

Borgu

pour demander à l'

État

et aux élus insulaires des actes forts.

"Ce qu'on demande, c'est un acte fort, une discussion uniquement sur le sujet des prisonniers dans les plus brefs délais."

explique Camille

Martelli

, la porte-parole du

c

ollectif L'

Or

a

di U

rutornu

qui, comme les autres forces

présentes devant la maison d'arrêt

, pointe du doigt la note emmenée des services du ministère de l’Intérieur

intitulé

"Le contentieux corse.

État actualisé de la menace" qui aurait pesé sur les décisions de justice concernant les deux détenus condamnés pour l’assassinat du préfet

Erignac

.

"Ce rapport est absolument aberrant, la Chambre d'application des peines antiterroristes, motive sa décision argumentant que la libération de

ses

hommes constituerait un trouble à l'ordre public, et favoriserait un contexte peu propice à l'apaisement.

Mais en laissant la situation telle qu'elle est, l'État prend lui-même le risque de provoquer des troubles à l'ordre public en Corse."

detaille

la militante "Je ne vois pas comment, aujourd'hui, notre principal interlocuteur, Gérald

Darmanin

, pourrait nous opposer encore la séparation des pouvoirs, alors que le parquet s'appuie sur les rapports de

ses

services pour justifier ses décisions."







Plusieurs revendications ou la reprise de la mobilisation

Avec un communiqué commun l'ensemble des organisations et associations nationalistes a voulu ce lundi faire passer un message fort et attend maintenant des réponses rapidement sinon "on est en train de discuter tous ensemble et

on

saura monter d'un cran sur la mobilisation en absence de réponse."

lance

Camille

Martelli

.

Si la date butoir de "reprise de la mobilisation" n'est pas précisée, l'ensemble des organisations demande qu'une réunion sur le sujet des prisonniers politiques ait lieu "avant la reprise des discussions entre la Corse et Paris prévue début novembre."

#AiutuPaisanu era prisente à a cunferenza di stampa cumuna à parechji muvimenti patriottichi, pè dumandà a liberazione di Petru Alessandri, Alain Ferrandi è tutti i patriotti.

Si deve piantà, dinò, a ripressione contr'à l'anziani prigiuneri pulitichi corsi. pic.twitter.com/12xQUYjBRL

— Aiutu Paisanu (@aiutupaisanu) October 24, 2022



Pour que les négociations et le processus engagés avec le gouvernement aboutissent, "comme toutes et tous l'espèrent" les organisations et associations nationalistes demandent une accélération des

dates

d'audiencement, de Pierre

Alessandri

et d'Alain

Ferrandi

devant déboucher sur leur libération.

Mais c'est aussi le

sort

de Jean-Christophe

Albertini

, d'

Antone Pes

, de Julien

Muselli

et d'Adrien

Matarise

, "6 prisonniers politiques pour lesquels des solutions pour une libération conditionnelle sont envisageables"

q

ui préoccup

e

les collectifs qui demandent à l'

État

que le

FIJAIT

soit réservé "aux terroristes islamistes pour lequel il a été créé et non aux militants politiques."

mais aussi "l'abandon des charges contre les militants poursuivis

suite aux

mobilisations passées."