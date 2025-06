Prévention des feux de forêt : la réserve communale de Corbara innove

Trente élèves des classes de CM1 et CM2 ont pris part à cette opération qui visait à la fois à les sensibiliser aux dangers des feux de forêt, à leur apprendre les bons réflexes en situation d’alerte, mais aussi à leur faire découvrir le rôle essentiel des réservistes civils dans la prévention et la gestion de crise. La matinée a débuté par une présentation claire et adaptée du rôle des Réserves Communales : des structures de bénévoles mobilisables pour venir en renfort lors d'événements climatiques, d’incendies ou de situations exceptionnelles. Les enfants ont ainsi découvert l’existence de ces citoyens engagés qui veillent sur leur territoire au quotidien. « Je ne savais pas qu’il y avait des gens de notre village qui aidaient comme ça en cas d’incendie, c’est super courageux ! » s’est enthousiasmé l’un des élèves de CM1. « Maintenant, je sais quoi faire si je vois de la fumée ou du feu. Et j’ai compris qu’on peut tous aider, même en parlant à nos parents ou nos voisins », a expliqué une autre élève, également en CM1.





Le feu de forêt au cœur de l’apprentissage

Un second temps fort a été consacré aux feux de forêt, thématique particulièrement sensible à l’approche de l’été. Cette séquence a été coanimée par Jean-Pierre Mazzi, agent du SIS 2B et président de l’AASC BSPM, ainsi que par Jourdan Martelli et Philippe Chambre, respectivement chef d’équipe et adjoint au sein de la Réserve Communale. À leurs côtés, Santa Alfonsi, directrice de l’école, et l’enseignante Louise Savelli ont accompagné les élèves tout au long de la matinée. La présence dePaul Lions, maire de Corbara, a également marqué l’importance que la commune accorde à la prévention des risques et à l’éducation à la sécurité civile.





De la théorie à la pratique, avec enthousiasme

Après la partie théorique, les enfants ont pu découvrir de manière concrète les outils d’intervention. Le véhicule de surveillance et de première intervention de la réserve a été présenté dans le détail, avant que chaque élève n’ait la chance de s’essayer, dans la bonne humeur, au maniement d’une lance à incendie. Cette activité pratique, encadrée par les intervenants, a permis de renforcer les apprentissages de manière ludique et marquante. « Tenir la lance à incendie, c’était trop bien ! J’avais l’impression d’être un vrai pompier », a confié le fils d’un réserviste communal scolarisé au village, encore tout sourire.

Un goûter convivial composé de crêpes et de bonbons a été offert en guise de remerciement, contribuant à faire de cette matinée une réussite totale.





Une action exemplaire appelée à faire école

À l’issue de l’événement, Santa Alfonsi, la directrice, a souligné l’importance de ce type d’initiative : « C’est une action très importante à mener et à pérenniser. Il est essentiel que les enfants soient sensibilisés aux risques liés à la saison estivale, notamment les départs de feu. L’objectif est qu’ils deviennent eux-mêmes des relais de cette “bonne parole” auprès de leur entourage. Et surtout, qu’en cas de danger, ils sachent réagir de façon appropriée. » Avant de conclure : « Je remercie sincèrement la Réserve Communale de Sécurité Civile de Corbara pour cette initiative exemplaire, menée en partenariat avec les sapeurs-pompiers du SIS 2B, l’association BSPM et avec le soutien fidèle de notre maire, M. Paul Lions. Cette dynamique collective a permis de poser les bases d’un projet que nous souhaitons désormais reconduire chaque année. »