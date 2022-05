Prévention des feux de forêt en Haute-Corse : la préfecture rappelle l’importance du débroussaillement

Alors que plusieurs importants incendies ont touché la la Haute-Corse en ces premiers moins de l'année, notamment sur les secteurs de Speloncato, Cagnano et Penta di Casinca, la préfecture a voulu, par le biais d'une opération de sensibilisation qui a eu lieu ce mercredi 18 mai à Ville-di-Pietrabugno, rappeler l’importance du débroussaillement autour des habitations.



"La sécurité des populations et des biens face au risque d’incendie des bois et des forêts en Haute-Corse revêt une importance majeure pour la sécurité de tous dans un département où la totalité des communes sont classées à risque." indiquent les services de l'Etat en rappelant queDepuis quelques années les particuliers peuvent bénéficier d’un crédit d'impôts pour l’emploi de personnes habilitées à réaliser ces travaux de débroussaillement.Pour rappel : le non-respect de ces obligations expose les propriétaires. Une contravention administrative de 30€ par mètre non débroussaillé en plus d’un débroussaillement d’office après une mise en demeure restée sans effet.Le montant de la contravention judiciaire peut s’élever à 1 500 euro. Cette défaillance peut même, dans certains cas et selon le contenu du contrat d’assurance, conduire l’assureur à un refus de couvrir l’indemnisation de certains des dégâts aux biens matériels sinistrés.Il revient aux maires d’assurer le contrôle de l’exécution de cette obligation, qui et en cas de non-exécution, pourront pourvoir d’office après mise en demeure du propriétaire.indiquent la préfecture de Haute-Corse,