Présidentielle : comment la Corse a-t-elle voté en 2017 ?

Contrairement au résultat national, en 2017, Marine Le Pen arrive en tête au premier tour de la présidentielle en Corse devant Emmanuel Macron qui se place en troisième position derrière Francois Fillon. Elle glane 27,88% des suffrages exprimés contre le 18,49% de Macron. Derrière, on retrouve Jean-Luc Mélenchon autour des 14%.



Ce résultat sera renversé deux semaines plus tard. Le 7 mai 2017 Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,9% des suffrages au niveau national contre 34,1% pour Marine Le Pen. En Corse avec une moyenne régionale de 51,48 %, soit 67 241 voix, Macron explose son petit score du premier tour où il n’avait décroché qu’une lointaine troisième place et 18,49% des suffrages. Il devance donc Marine Le Pen, qui était arrivée largement en tête au 1er tour. Mais l’écart de voix qui le sépare de son adversaire est minime, à peine 3863 voix. Malgré la perte de son leadership, Marine Le Pen résiste très bien, y compris dans les grandes villes : avec 48,52% des suffrages, elle engrange 63 378 voix.



Un taux d'abstention record

Avec un taux d’abstention parmi les plus élevés de France, signe d’un désintéressement notable, le 7 mai 2017, 36 % des Corses ne s'est pas déplacé pour aller voter, 4% de plus qu’au 1er tour, et 8 % a refusé de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en votant blanc ou nul. Soit un total de plus de 103 000 électeurs sur les 233 633 inscrits sur les listes électorales.



Le taux de participation atteint à peine 64 %, soit 4,6 points de moins qu’en 2012 et qu’au 1er tour où le taux dépassait déjà à peine 68%. Si la Haute-Corse s’est peu mobilisée avec un taux de 63,45%, la Corse du Sud fait à peine mieux avec 64,67 %. Avec seulement 56% de votes exprimés, les électeurs corses se sont manifestement désintéressés de ce scrutin.



Pour savoir qui sortira vainqueur des urnes corses aux premier et deuxième tours de l'élection présidentielle, rendez-vous les 10 et 24 avril prochains.