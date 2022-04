Présidentielle : "Si on arrive à 51% d’abstention, on montrera la réalité du vote nationaliste" affirme Pierre Poggioli

Je n’en sais rien, mais actuellement je ne pense pas qu’il y ait l’amorce d’un mouvement structuré. Seulement, il y a des gens qui individuellement, quelque part, montrent qu’ils sont mécontents et le font savoir, à travers cet épouvantail que constituent les constructions immobilières, qui poussent partout, qui dénaturent tout. Et ce, alors que ces logements ne sont pas réservés aux locaux, loin de là, mais à des locations, sous-locations estivales, quand les Corses, eux, ont de plus en plus de difficultés à se loger et, plus encore, à acheter.