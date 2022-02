Présidentielle : Fabien Roussel en visite en Corse

À 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle, le tour de Corse des candidats se poursuit. Après Yannick Jadot à Bastia et Valérie Pécresse à Ajaccio la semaine dernière, c'est le candidat du parti communiste français qui fera escale sur l'île ces 9 et 10 février.



Fabien Roussel sera à Ajaccio ce mercredi où dans la matinée il ira à la rencontre des habitants des Salines . Dans l'après-midi, entouré des fédérations corses du PCF , il rencontrera les électriciens gaziers, le personnel de santé et les postiers de la région avant de tenir une réunion publique au Palais des Congrès à 18h30.



Jeudi, à Bastia, après une rencontre avec la presse en début de matinée, Fabien Roussel ira au-devant des dockers, des marins et des personnels portuaires. Dans l'après-midi à l'espace d'éducation populaire, Albert Stefanini , il rencontrera les postier s, les aides à domiciles et le personnel de l’Éducation nationale .