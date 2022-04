Présidentielle 2022 : en Corse, les bureaux de vote ont ouvert

C'est parti pour le premier tour. A Bastia les premiers électeurs ont commencé à se rendre aux urnes dès l’ouverture pour départager les 12 candidats, tenus à la plus grande discrétion jusqu'à la clôture du scrutin.



Devant le bureau de vote 7 de Bastia, celui de la mairie, quelques minutes avant 8 heures une dizaine de personnes attendaient pour pouvoir voter « on nous a donné le droit de voter et il faut s’exprimer » lance M.-J. qui à chaque élection est la première Bastiaise à glisser son bulletin.



Selon la première estimation de la participation donné par les préfectures à 12 heures, 25,5% des électeurs insulaires inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote ce matin.