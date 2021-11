Présidentielle 2022 : Plus de 660 élus, dont 5 maires corses, lancent un appel à soutenir Emmanuel Macron

Plus de 600 élus locaux, dont 5 élus corses, ont lancé, dimanche 21 novembre, un appel pour soutenir la réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, en saluant « un quinquennat favorable aux territoires et aux communes », dans une tribune parue dans Le Journal du dimanche (JDD).

« Pour relever les défis immenses qui sont ceux de la nation – réindustrialisation, poursuite du désenclavement de nos communes, construction de logements, préservation de nos paysages et réussite de la transition écologique –, nous avons besoin de continuité et de stabilité », écrivent les 611 signataires, parmi lesquels les cinq corses Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio François Faggianelli, maire d'Appietto, Barthélémy Leca, maire de Serriera, Christophe Graziani, maire de Bigorno et Jean-François Mattei, maire de Monte pour la Haute-Corse.

« Pour nous, élus locaux de l’Hexagone, de la Corse et des Outre-mer, venus de tous les bords politiques et n’ayant souvent aucune étiquette, le compte y est », poursuivent les auteurs du soutien au président de la République qui, selon eux, « ne poursuit aucun intérêt partisan »mais « est d’intérêt général ». « Nous voulons tout simplement poursuivre la relation de confiance qu’en cinq ans nous avons pu tisser avec l’Etat », ajoutent ces élus.

« Cet appel est le premier acte concret de la précampagne du candidat Emmanuel Macron, à l’issue de cette semaine en régions », a commenté un ténor de la majorité, alors que de nombreux élus locaux se sont organisés ces dernières semaines en comités de soutien, à l’initiative du ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu, et de Thierry Solère, un proche de M. Macron.

L’opération intervient quelques jours après la clôture du congrès de l’Association des maires de France, lors duquel le chef de l’Etat a défendu son bilan avec pugnacité, recevant un accueil plus positif que par le passé malgré le réquisitoire des dirigeants de l’association.

Plus de 300 élus territoriaux avaient déjà manifesté leur soutien à Emmanuel Macron dans une tribune en juillet.