Préserver l’eau et prévenir les inondations : la parole est aux Corses

Changement climatique, sécheresses, inondations, qualité de l’eau ou encore préservation de la biodiversité. Les enjeux autour de l’avenir de l’eau sont multiples et constituent autant de défis. Pour y répondre des politiques publiques sont mises en œuvre. Si celles-ci doivent s’inscrire dans un cadre national et européen, l’objectif est également qu’elles correspondent aux préoccupations des citoyens.Ainsi, le comité de bassin de Corse et l’État ont lancé deux consultations publiques en ligne pour recueillir les observations sur la gestion des risques liés à l’eau et aux inondations dans le bassin de corse pour la période 2028-2030. Celles-ci permettront au grand public de donner son avis sur deux documents définissant la politique à mener dans le domaine de l’eau et des inondations qui doivent être actualisés d’ici 3 ans : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PRGI).« Tous vos avis seront analysés. Vos réponses aux enjeux, aux questions posées et aux leviers d’actions proposés seront prises en compte par le comité de bassin et l’État pour actualiser les orientations du SDAGE et du PRGI de Corse pour la période 2028-2030 », explique la note de présentation de ces consultations en précisant que ces consultations serviront ainsi à « identifier collectivement les réponses et leviers d’action à mobiliser ».Pour ce faire, le public est appelé à répondre à une série de questions relatives aux enjeux de la politique de l’eau et de la politique relative aux risques d’inondation. Un corpus de document présentant l’ensemble de ces sujets est également mis à disposition pour éclairer les décisions.Les consultations publiques sont ouvertes jusqu’au 25 mai prochain.La consultation publique est accessible sur : https://corse.eaufrance.fr/consultations/2024-enjeux-eau