Présentation des vœux à l'hôpital de Bastia : "Une année de combat mais une année charnière"

C'est devant des auditeurs venus en nombre, ce lundi, que Jean-Mathieu Defour, le nouveau directeur de l'hôpital de Bastia, a ouvert son discours. Avant d'étaler les nombreux chantiers qui verront le jour dans les mois à venir, il a tenu a revenir sur les investissements réalisés durant l'année écoulée, en précisant tout de même que "le plus dur reste à venir" . Après les nombreuses crises qui ont secoué le monde hospitalier ces derniers mois, tant sur le plan national qu'insulaire, il a indiqué que 2020 allait être "une année difficile mais une année importante pour l'ensemble des personnes présentes ici".



En ligne de mire, le colossal dossier COPERMO (comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers) qui devra être présenté au printemps de cette année. Un dossier "compliqué", qui a pour rôle de valider les plans d'investissement et de performance de chaque hôpital. "Depuis le mois de novembre, il y a un travail médico-soignant qui est réalisé afin de pouvoir présenter ce dossier COPERMO de la meilleure façon possible" a déclaré celui fraîchement intronisé à la tête du centre hospitalier, en septembre dernier.



Même si ce projet reste un point primordial concernant la survie de l'établissement, de nombreux autres idées ont été mises sur la table à l'occasion de cette cérémonie : réactivation de certains pôles mis en veille, réalisation de travaux importants, rénovation des services de soin, humanisation des urgences, et surtout une "CDIsation" de nombreux professionnels, sont autant de projets que le directeur a à coeur de faire aboutir durant cette période. "J'espère que l'année prochaine, au même endroit, nous pourrons fêter, par exemple, les médailles du travail, ou encore nos retraités de l'année écoulée à qui l'on doit beaucoup" a-t-il conclu.



C'est ensuite Gilles Simeoni qui a pris la parole pour rappeler que l'hôpital de Bastia joue "un rôle pilote qu'il faut faire perdurer, sur un territoire où la santé publique reste un point essentiel". En précisant, "nous mesurons ce que l'on vous doit, ce que la société vous doit en terme de travail et de sacrifice". Après avoir rappelé le contexte d'ensemble qui touche l'hôpital public, "une période longue et douloureuse avec une issue indécise" , le président du Conseil exécutif a terminé son intervention en prévenant que "2020 sera une année de combat pour l'hôpital de Bastia, mais une année charnière".