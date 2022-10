Près de 400 participants à la première édition du Corsica Bike Festival à Lisula

Depuis ce samedi 29 octobre, VTT et vélos sont à l'honneur sur la Place Paoli de Lisula pour première édition du Corsica Bike Festival.

Le Corsica Bike Festival est la concrétisation d’un travail de longue haleine, mené en synergie par l’Office du Tourisme de Lisula, Muntagna Bike, la Communauté de Commune de Lisula et la municipalité.

En effet, depuis 10 ans, le territoire de Lisula Balagne a pour objectif de devenir la destination incontournable des amateurs du vélo, le tout, dans un cadre idyllique, naturel et préservé.

" C’est un événement important pour la ville de Lisula. Une manifestation sportive de haut niveau. Touristique également car elle allonge la saison mais ça nous permet de mettre en place toute une stratégie touristique pour les années à venir. C’est une des premières pierres que l’on pose dans une politique nouvelle du tourisme Corse " précise Attilius Ceccaldi, président de l’OT Isula Balagna.



Avec plus de 320km de sentiers dédiés aux randonnées et au VTT sur le territoire de l’interco, les riders et les visiteurs vont découvrir des paysages spectaculaires qui s’étendent des villages au bord de mer. "C’est un travail que la com com fait depuis longtemps. Les sentiers de randonnées sont ouverts depuis des années. Nous avons spécialisé des parties pour le VTT, pour d’autres, nous mettons en place une station de trail. C’est une vraie cohérence sportive sur le territoire " continue le président.

Pour ce premier jour, l’inauguration officielle a rassemblé de nombreuses personnalités politiques. "Je suis très honorée d’ouvrir cette première édition du Corsica Bike Festival, un événement extraordinaire que je suis depuis quelques mois, tant en ma qualité de maire que présidente de l’ATC. C’est une véritable satisfaction de voir ces milliers d’heures de travail concrétisées sous le beau soleil de Lisula. Je sais combien l’Office du Tourisme et l’association Muntagna Bike ont mis du cœur à l’ouvrage pour proposer ce festival. 3 jours de fête, de sport, de découverte, d’initiation en plein milieu de l’automne pour découvrir l’un des plus beaux endroits de notre île…" a souligné Angèle Bastiani , maire de Lisula, présidente de L’ATC.

Représentant Lionel Mortini, président de la la com com, Marie-Josèphe Cappinielli, vice-présidente, a tenu à "féliciter les organisateurs de cet événement", le "dynamique président de l’OT, Attilius Ceccaldi et le directeur Jean-Michel de Marco".

"Je voudrais préciser également que l’interro est très présente au cœur de cet événement, notamment avec l’entretien des sentiers pour les rendre praticables".

Présent également Jean-Félix Acquaviva, député de Corse et Ceccè Camoin, champion d’enduro et parrain de l’événement. " Merci à ceux qui m’ont fait confiance en me faisant parrain de l’épreuve. Je suis très heureux d’être ici, mais déçu et désolé de ne pas pouvoir courir. Mais tout le monde va se régaler. Faire une course de ce niveau en Corse est quelque chose d’exceptionnel. Comme les moyens qui ont été mis en place. Peu de gens qui vont rouler sur ces sentiers pourront se rendre compte du travail en amont. Alors un grand bravo aux organisateurs".

Ce dimanche, se dérouleront les premières épreuves de la compétition du festival.

Au programme : 6 "chronométrées" d’une des manches de la finale de la saison 2022 de la Coupe de France de VTT Enduro et des parcours qui oscilleront entre le bassin de vie de Lisula et les villages grâce à la coopération des communes environnantes.

Près de 400 participants, professionnels et amateurs confirmés, se sont ainsi donné rendez-vous dès ce dimanche matin.