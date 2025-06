Près de 3400 collégiens corses passent les épreuves du brevet dès ce jeudi

C’est un passage attendu – parfois redouté – dans la scolarité des collégiens. Ce jeudi 26 juin, 3 395 élèves de 3e sont convoqués pour les épreuves finales du diplôme national du brevet (DNB), un moment charnière dans le parcours scolaire, à la fois symbolique et formateur.



Les épreuves dites “terminales” se déroulent cette année sur deux journées. Ce jeudi matin, les candidats débutent avec le français, au programme : dictée, questions de grammaire et rédaction. L’après-midi, ils poursuivront avec les mathématiques. La journée de vendredi sera quant à elle consacrée à l’histoire-géographie, l’enseignement moral et civique, puis aux sciences et langues vivantes étrangères.

Les épreuves orales, organisées en amont dans chaque établissement, se sont tenues entre avril et juin.





La grande majorité des élèves sont inscrits en série générale : 3 149 candidats, dont 508 en situation de handicap. La série professionnelle, qui concerne principalement les élèves en SEGPA, regroupe 246 candidats, dont 81 en situation de handicap. La répartition géographique est équilibrée : 1 636 élèves passent le brevet en Corse-du-Sud, dont 117 en série professionnelle. En Haute-Corse, ils sont 1 759, avec 129 inscrits en série pro.



Répartis entre 32 centres d’épreuves, les élèves sont évalués par 136 correcteurs, regroupés dans 21 centres de correction. Le recteur de l’académie de Corse, Rémy-François Paolini, s’est rendu ce jeudi matin au collège Arthur Vivoni à Ajaccio, pour marquer l’événement et saluer l’engagement des équipes éducatives : « J’y tenais. Comme chaque année, je fais un déplacement sur le terrain pour le lancement des épreuves. C’est toujours un moment important pour les jeunes collégiens. Ils sont émus, concentrés, parfois stressés… c’est la fin d’un parcours. C’est aussi l’occasion de remercier tous ceux qui les accompagnent, car c’est une lourde organisation. »



Alors que la chaleur s’est déjà installée sur l’île, les établissements se sont adaptés. Au collège Arthur Vivoni, son principal, Rodrigue Boivent, confirme que tout a été mis en œuvre pour garantir de bonnes conditions aux élèves : « Des points d’eau sont à disposition, chacun a sa gourde, les salles climatisées ont été privilégiées et des aménagements ont été mis en place pour tenir compte de la chaleur. »



Un examen en évolution

Le DNB est noté sur 800 points, répartis à parts égales entre le contrôle continu (400 points) et les épreuves finales (400 points). L’obtention du diplôme est conditionnée à un minimum de 400 points. À noter qu’à partir de 2026, la part du contrôle final augmentera à 60 %, renforçant le poids de ces deux jours d’épreuves dans l’évaluation globale. « Le diplôme national du brevet est l’un des premiers examens importants dans la scolarité d’un élève. Il évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège », rappelle le ministère de l’Éducation nationale. Pour de nombreux élèves, c’est en effet le premier pas vers les examens du lycée, avec pour horizon le baccalauréat dans trois ans.