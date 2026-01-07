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Près de 17 kg de stupéfiants saisis lors d'un contrôle routier à Bocognano


La rédaction le Vendredi 26 Juin 2026 à 12:17

Un contrôle de la gendarmerie mené mercredi 24 juin sur la RT 20, à la sortie de Bocognano, a permis la saisie de 15 kg de résine de cannabis, de 2 kg d'héroïne et de plusieurs milliers d'euros en espèces. Le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue.



Près de 17 kg de stupéfiants saisis lors d'un contrôle routier à Bocognano
Une importante saisie de stupéfiants a été réalisée mercredi 24 juin dans la vallée de la Gravona. Dans le cadre d'une opération de contrôle des flux et de lutte contre les conduites addictives, les militaires de la brigade motorisée d'Ajaccio participaient à un dispositif coordonné sur la RT 20, à la sortie de Bocognano.

Vers 10 heures, les gendarmes ont procédé au contrôle d'un automobiliste. La fouille du véhicule a conduit à la découverte d'une importante quantité de drogue. Au total, les militaires ont saisi 15 kilogrammes de résine de cannabis, 2 kilogrammes d'héroïne ainsi que plusieurs milliers d'euros en espèces.

Le conducteur a été immédiatement placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de déterminer l'origine de ces produits stupéfiants et leur destination.


La gendarmerie rappelle que la lutte contre les trafics et les conduites addictives demeure une priorité. Depuis le début de l'année 2026, 277 conduites sous l'emprise de l'alcool et 190 conduites après usage de stupéfiants ont été relevées par les militaires en Corse-du-Sud.
Les contrôles routiers vont continuer à être renforcés afin de lutter contre les trafics de stupéfiants et les comportements dangereux sur les routes.




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