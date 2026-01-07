Livre et fresque musicale : « Pè a Mémoria, les sentiers de l’infini » de Catherine Cardera Colonna, Angeo Salducci et Charles Pach.

Ce bel ouvrage retrace l’itinéraire d’un « poilu » corse de retour sur sa terre natale. Celui-ci ne comprend plus le sens de l’existence. Pire, il se sent coupable d’être vivant. Sa survivance initie son périple vers les contrées bordant la Méditerranée à la recherche de ses frères d’armes. Sa démarche spirituelle est vitale pour se restaurer et être enfin libre…comme tous les témoins du chaos conscients du devoir de mémoire…une transmission essentielle à l’espérance. Le livre, dans sa version papier et fresque musicale en version audio, vient tout juste de paraître chez Audiolibris Editions, il sera suivi à terme d’un spectacle, interprété par de nombreux artistes corses.

Ce projet est la rencontre de 4 passionnés du monde des Arts : l’écriture entre narration et poésie, la musique et les voix enfin les Arts Plastiques. Catherine Colonna Cardera auteure, Charles Pach, musicien, Ange Salducci, poète parolier et Ghjuvan’Matteu Salducci, illustrateur, ont souhaité mettre leur talent en commun pour imaginer un spectacle audacieux, issu du théâtre musical.

Ce projet, destiné à un large public, a pour objectif de connecter toutes les approches artistiques pour une production inédite qui sera mise en scène. Avec pour décor les pays bordant la Méditerranée, le spectacle nous plongera dans l’après de la 1ère guerre mondiale. Ce projet est monté comme une partition où chaque partenaire a trouvé sa place pour créer l’harmonie. L’histoire est orchestrée par différents tableaux justifiés par les pays rencontrés. La voix « off », Jean Pierre Acquaviva, animateur emblématique de RCFM, permettra au public de comprendre le voyage initiatique du personnage. La narration, les chansons poétiques, les mélodies et les voix et les danses seront les traits d’union entre les différents tableaux.

Les enjeux de ce projet ? Un témoignage et la transmission aux générations futures d’un message fort : Le vivre ensemble n’est possible que si on prête l’oreille, l’espace d’un instant, à la beauté universelle incarnée en chacun de nous.

