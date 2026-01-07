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A màghjina - U campanile di Prupià sott'à u surrisu di a Luna


le Vendredi 26 Juin 2026 à 07:25

Le clocher de l'église de Propriano semble prolonger le fin croissant de Lune, lui-même surmonté par la brillante Vénus. Un bel alignement céleste immortalisé dans le ciel proprianais, où patrimoine et astronomie offrent un spectacle aussi rare que poétique.
Si, comme José Mozziconacci, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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