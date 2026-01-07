A màghjina - U campanile di Prupià sott'à u surrisu di a Luna
Le clocher de l'église de Propriano semble prolonger le fin croissant de Lune, lui-même surmonté par la brillante Vénus. Un bel alignement céleste immortalisé dans le ciel proprianais, où patrimoine et astronomie offrent un spectacle aussi rare que poétique.
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