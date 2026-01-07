Transport maritime : le gouvernement fixe une feuille de route pour défendre le pavillon français en Méditerranée

Autour de la table figuraient notamment les organisations syndicales, les Régions Corse et Occitanie, les compagnies maritimes opérant sous pavillon français ainsi que les représentants des ports concernés.





Cette réunion, selon un communiqué diffusé par le ministère des Transports, a permis de dresser une feuille de route commune destinée à renforcer la compétitivité du pavillon français de premier registre en Méditerranée tout en garantissant le maintien des emplois de marins français. Pour le Gouvernement, l'un des enjeux majeurs reste la préservation de la continuité territoriale entre la Corse et le continent, dans un contexte de forte concurrence entre compagnies.





Le ministre a également souligné l'importance de maintenir des dessertes maritimes performantes vers le Maghreb, tout en veillant au respect des règles sociales, environnementales et de sécurité.

Philippe Tabarot a salué les engagements pris par la Région Occitanie pour renforcer la régulation des escales au port de Sète, notamment à travers un règlement portuaire consolidé intégrant les enjeux environnementaux et les retombées économiques locales, en particulier en matière d'emploi des jeunes.





Le Gouvernement entend désormais poursuivre les échanges avec l'ensemble des parties prenantes afin de lutter contre toute forme de dumping social, soutenir la compétitivité du pavillon français et garantir durablement la continuité territoriale avec la Corse. Le ministre a également rappelé que les services de l'État poursuivront les contrôles sur les volets social, sécuritaire et environnemental, avec la mise en œuvre de nouvelles mesures de régulation dans les prochaines semaines.

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