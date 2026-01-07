Brevet - Près de 3 400 collégiens corses face à une nouvelle formule dès vendredi

Après les lycéens et les épreuves du baccalauréat, c’est désormais au tour des collégiens de plancher sur leur examen de fin d'année. Les épreuves finales du diplôme national du brevet débutent vendredi pour 3 358 élèves en Corse - 3 099 en filière générale et 259 en filière professionnelle - avec la traditionnelle épreuve de français, comprenant un travail à partir d’un texte littéraire, une dictée et une rédaction. Les candidats poursuivront leurs épreuves en début de semaine prochaine avec l’histoire-géographie, l’enseignement moral et civique, les sciences et les mathématiques, qui fait l’objet d’un changement cette année.





Une nouvelle épreuve d’automatismes





À partir de cette année, en plus de l’épreuve classique de raisonnement et de résolution de problèmes, d’une durée de 1h40 et notée sur 14 points, les élèves auront également une nouvelle épreuve d’une durée de 20 minutes et notée sur 6 points, consacrée aux automatismes et à effectuer sans calculatrice. Le but : permettre aux élèves « de mobiliser rapidement des notions fondamentales, sans raisonnement long ni rédaction compliquée », explique le ministère de l’Éducation nationale sur son site internet. L’épreuve pourra porter sur plusieurs domaines, comme « les nombres et les calculs, la géométrie et l’espace, les probabilités, la proportionnalité, les fonctions ou les algorithmes et la programmation. »





Les collégiens plancheront sur cette nouvelle épreuve, dans la continuité d’une évolution déjà engagée au lycée avec l’introduction d’une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques pour les 1ères. Une orientation saluée par Rémi-François Paolini, recteur de l’académie de Corse, qui a mis en place un renforcement des savoirs fondamentaux en français et en mathématiques. « Cela part des petites classes, où nous avons amélioré les résultats en calcul et en connaissance des nombres, jusqu'au collège où nous avons mis en place des activités d'accompagnement des élèves, notamment le Forum des mathématiques, pour montrer les aspects à la fois ludiques et pratiques des maths et redonner du sens pour les élèves qui se sont un peu éloignés de cette discipline », expliquait-t-il à la veille du début des épreuves du baccalauréat.





Un nouveau système de notation





Cette année, plusieurs règles évoluent pour obtenir le brevet des collèges. Auparavant noté sur 800 points, l’élève doit désormais obtenir une moyenne finale d’au moins 10 sur 20 pour obtenir son diplôme. Pour cela, les notes reposent maintenant à 40 % sur le contrôle continu et 60 % sur les épreuves finales. « Autrement dit, on ne peut plus arriver le jour du brevet en l’ayant déjà », soulignait Édouard Geffray, ministre de l’Éducation nationale, lors d’une conférence de presse organisée le mois dernier. De plus, les notes d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique sont désormais distinctes. Enfin, le ministre a également annoncé un durcissement des règles liées à l’orthographe. « Une copie qui n’est pas écrite de manière intelligible, c'est-à-dire avec trop de fautes d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe, peut empêcher d’obtenir la moyenne », précise le ministère sur son site internet.





Les épreuves maintenues malgré la canicule





Alors que de nombreux départements sont en alerte orange ou rouge en raison de la canicule, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé que les épreuves débuteront bien vendredi pour les collégiens. En revanche, « un certain nombre d'aménagements pour permettre aux élèves d'être dans des situations un peu plus confortables » devraient être mis en place, à commencer par la possibilité d'intercaler deux pauses de 15 minutes chacune dans le déroulé de l'examen. De plus, le nombre d’élèves par salle devrait être revu à la baisse, et l’interdiction d’aller aux toilettes durant la première heure de l’épreuve ne devrait pas s’appliquer cette fois-ci.





À l’occasion du lancement des épreuves, le recteur se rendra vendredi dans plusieurs établissements afin d’aller à la rencontre des candidats et des équipes mobilisées pour cette session 2026. Les résultats seront quant à eux dévoilés entre le 8 et le 10 juillet.

